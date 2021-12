Primo giorno di Green pass vaccinale obbligatorio per il personale delle scuole: iniziano i controlli negli istituti. I docenti senza vaccino avranno cinque giorni per regolarizzare la propria posizione prima di essere sospesi senza stipendio. Molte le richieste di aspettativa da parte di docenti No vax che tentano di rinviare la dose.

Flaminia Savelli intervista Cristina Costarelli, dirigente del Liceo Newton di Roma.