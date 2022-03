Università, Messa: «Stanziati 500mila euro per i giovani ucraini»

Quanto fatto da università, centri di ricerca e AFAM, è esprimere, al contempo, condanna ma anche «accoglienza verso tutti i giovani ucraini, che possono iscriversi ai nostri corsi, ed il Governo, per questo, ha stanziato una prima somma di 500mila euro per la copertura delle spese. In più, in Italia, abbiamo già più di mille studenti ucraini», alcuni in Erasmus mentre altri iscritti a corsi di laurea nei vari atenei italiani, «che vogliamo, appunto, aiutare in tutti i modi» possibili. Lo ha detto Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca, ospite di Sky TG24, aggiungendo che “in questo momento non abbiamo, invece, studenti italiani in Ucraina”.