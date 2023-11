Ultima Generazione lancia vernice rossa sulla fontana dei Malavoglia a Catania

“Il Mediterraneo è un mare rosso, non è più un mare blu, il mare che noi siciliani amiamo”, questo il messaggio di Ultima Generazione che a Catania ha manifestato in Piazza Verga, chiedendo maggiore attenzione per il problema immigrazione. “Il governo attuale ha le mani sporche di sangue per tutte quelle vite che muoiono nel Mediterraneo da anni”, hanno esclamato gli attivisti, prima di lanciare vernice rossa sull’iconica fontana dei Malavoglia. Fonte video X Ultima Generazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev