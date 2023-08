Ultima Generazione, attivisti bloccano la Strada Statale Adriatica in Puglia

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato Strada Statale 16 Adriatica tra Torre a Mare e Mola di Bari . Un gruppo di otto persone si è seduto sull'asfalto fermando il traffico intorno alle 8.15 di sabato mattina. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato e in circa quindici minuti tutti i manifestanti sono stati spostati ai lati della carreggiata e poi potati via. "II Governo sbandiera promesse ma lascia sommersi dai debiti i cittadini prostrati dalle centinaia di catastrofi climatiche verificatesi negli ultimi mesi", hanno fatto sapere gli attivisti. "Tra questi ci sono anche gli agricoltori pugliesi che per il secondo anno consecutivo hanno perso interi raccolti, prima per la siccità, poi per le ondate di calore e per gli incendi, così come migliaia di famiglie e aziende colpite dall'alluvione in Romagna e dalle violente grandinate in Veneto e Lombardia". (LaPresse)