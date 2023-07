Ultima Generazione, attivisti bloccano la strada a Torino

Un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha bloccato il traffico sulla SP11 Padana Superiore Torino-Chivasso, all'altezza del capoluogo piemontese. Dopo 24 minuti sono arrivate sul posto le Forze dell’ordine, che in poco tempo hanno portato via i manifestanti. Sei persone si sono sedute sull'asfalto della carreggiata per protestare con l'obiettivo di chiedere lo stop immediato di tutti i sussidi pubblici ai combustibili fossili. "Ogni anno il governo investe miliardi in combustibili fossili sapendo che questo ci porta al collasso, incurante delle nostre vite. Noi stiamo creando un disagio di una ventina di minuti e non c'è altro modo per essere ascoltati", ha detto un'attivista. Prima dell'arrivo degli agenti, gli automobilisti hanno cercato di spostare con la forza i manifestanti dal centro della strada. (LaPresse)