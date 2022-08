Piacenza, ucraina violentata in strada da un richiedente asilo guineano. Le immagini di un residente

A Piacenza intorno alle 6 del mattino di oggi in via Scalabrini, un uomo originario della Nuova Guinea, un richiedente asilo, ha compiuto atti di violenza sessuale su una donna di nazionalità ucraina. La scena, filmata da uno smartphone da una finestra, non è sfuggita a un residente che ha lanciato l’allarme. Nelle immagini girate all'alba, la donna tenta disperatamente di chiedere aiuto nella propria lingua.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato l'uomo prima di condurlo in questura dove si trova in stato di arresto. La donna, portata in pronto soccorso in stato di choc, è stata ricoverata.

