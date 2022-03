Ucraina, Curcio: «Situazione profughi gestibile per la Protezione Civile»

«In Italia stiamo assistendo a quasi 10mila ucraini che sono arrivati, metà donne e un pò meno della metà sono bambini e il resto uomini. La maggior parte arriva tramite frontiera terrestre italo-slovena. L'incremento quotidiano sta aumentando: sono arrivate 2.500 persone in più tra ieri e oggi, ma arrivano con flussi che risultano al momento gestibili. Queste persone sono in una sorta di rete familiare che si è attivata e in qualche caso anche attraverso strutture territoriali». Così il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. «Se numeri dovessero aumentare dobbiamo attrezzarci da un punto di vista operativo», aggiunge.