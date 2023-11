Truffa dell'incidente, il video virale: si butta sotto l'auto e finge di essere investito

Ha fatto il giro del web un video relativo alla cosiddetta 'truffa dell'incidente', girato in Puglia: un uomo aspetta per strada che un'auto esca dal parcheggio in retromarcia per poi buttarsi sotto di essa e fingere di essere stato colpito, in modo da chiedere del denaro al malcapitato guidatore. Sul luogo, però, c'erano dei testimoni: uno ha ripreso l'accaduto da una finestra, altri sono subito accorsi minacciando di chiamare le forze dell'ordine. E l'uomo, a quel punto, si è allontanato correndo.