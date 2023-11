Trovato corpo di una giovane donna durante le ricerche di Giulia Cecchettin

Il corpo di una giovane donna è stato trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche di Giulia Cecchettin . È in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quello della giiovane scomparsa da una settimana assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Il corpo è stato recuperato, stando alle prime i formazioni, in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Gli investigatori sono arrivati sul posto, e si attende di capire se i primi riscontri possano o meno confermare che si tratti di Giulia Cecchettin.