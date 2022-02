Intervento dei vigili del fuoco iniziato alle 3 della notte tra giovedì e venerdì per spegnere l’incendio in un’azienda a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. Le squadre da Conegliano, Vittorio Veneto, Treviso e Montebelluna al lavoro con tre autopompe, due autobotti, un’autoscala, hanno circoscritto le fiamme al magazzino del deposito in legno, salvando il resto dell’attività. Ancora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica. Nessuna persona è rimasta coinvolta. (LaPresse)