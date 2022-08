Traffico, al via il controesodo: giornata da bollino rosso

(LaPresse) Vacanze finite per milioni di italiani. Al via in questo weekend il primo controesodo di agosto, che si preannuncia da bollino rosso. Tra oggi e domani traffico congestionato sulle principali arterie stradali e autostradali, in particolare in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani. Code previste, però, anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura. Oggi, dalle 8 alle 16, e domani, dalle 7.00 alle 22.00, è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Maltempo, bomba d'acqua a Ferrara, grandinata a Riccione. Il Po si riprende la spiaggia dopo la siccità. A Bologna treni in ritardo sino a 150'