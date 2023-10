Torino, protesta contro presenza Meloni a Festival Regioni: cariche polizia

Cariche della polizia a Torino dove centinaia di persone, per lo più studenti, stanno manifestando per contestare la partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Festival delle Regioni. Uno striscione recita “Meloni a Torino non sei la benvenuta” mentre molti ragazzi mostrano cartelli con la scritta “Soldi allo studio e non alla guerra” e “La vostra repressione non fermerà noi studenti”. (LaPresse)