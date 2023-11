Torino, operazione anti droga: 12 gli arresti in tutta Italia

Operazione anti droga della Guardia di Finanza di Torino . I militari hanno dato esecuzione in varie Regioni italiane (Piemonte, Veneto e Puglia) a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese nei confronti di 12 persone (tutte in carcere), gravemente indiziate di far parte di due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico e alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (principalmente hashish). Sequestrati oltre 800 chilogrammi di droga. Dalle indagini è emersa l’esistenza di due sodalizi criminali, tutti composti da soggetti originari del Marocco, accusati di traffico di dorga.Il primo dei due gruppi è risultato caratterizzato da un’organizzazione stabile e ben delineata, dotata di notevoli risorse strumentali ed economiche e capeggiata da un quarantaquattrenne di nazionalità marocchina. Il sodalizio aveva la propria principale base logistica e il centro degli interessi in Torino e provincia, sove sono risultati dislocati i più importanti depositi utilizzati per i traffici illeciti (in Torino e Piossasco), con qualificati contatti anche in territorio friulano, ove sono state realizzate cessioni di sostanze stupefacenti ed era ubicato un ulteriore deposito (in Pordenone). Il sodalizio vantava anche ramificazioni in Veneto (province di Venezia e Treviso). (LaPresse)