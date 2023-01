Torino, il salvataggio di un capriolo caduto in un fossato

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per salvare un capriolo ai piedi del monte Musiné, a Casalette, in provincia di Torino. Hanno percorso 300 metri sottoterra per raggiungere e condurre fuori da un canale di scolo l'animale che, dopo esser caduto in un profondo fossato, non riusciva più a trovare la via d’uscita. (LaPresse)