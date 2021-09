Torino, furti in aziende e tir in sosta: blitz dei carabinieri, 15 fermati

Furti, rapine, ricettazioni e utilizzo indebito di carte di credito: per questo 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari. Quattro membri della banda si trovano ora in carcere, sei ai domiciliari, altri quattro invece all’obbligo di dimora. Le indagini dei carabinieri di Torino, durate un anno e mezzo, hanno accertato l’esistenza del gruppo criminale di origine rom, i cui componenti miravano alle aree industriali e commerciali delle province di Torino e Cuneo per depredare i magazzini delle ditte e i camion parcheggiati nelle vicinanze. Durante l’attività investigativa è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari merce rubata per un valore complessivo pari 1.200.000 euro. (LaPresse)