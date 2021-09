Torino, Fridays For Future: «È il tempo del cambiamento radicale»

Anche a Torino – come in altre 69 città italiane – migliaia di giovani sono scesi in piazza a manifestare nel giorno dello Sciopero Globale per il Clima, indetto in tutto il mondo per chiedere ai governi un immediato cambio di marcia nelle politiche in difesa dell'ambiente. "Noi anziani, che da tanto lottiamo, vedervi così determinati e così tanti, ci fa capire che la nostra lotta, comunque, non è stata vana. Che i piccoli semi che, con fatica, abbiamo gettato, stanno generando una nuova generazione di ribelli, perché non è più il tempo delle riforme. È il tempo del cambiamento radicale", dice un'attivista, elogiando i tanti giovani in piazza. (LaPresse)