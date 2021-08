Si cercano 2 persone che sarebbero rimaste coinvolte nel crollo di una palazzina di 2 piani a Torino. I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo in strada Bramafame per lo scoppio di una casa. Dalle prime informazioni giunte dalle squadre coordinate dal funzionario di servizio si stanno cercando 2 persone che occupano l'abitazione. Squadre usar (urban search and rescue) e cinofili al lavoro. Il nucleo Nbcr controlla possibili fughe di gas. (LaPresse)