Torino, coltivano piante di cannabis: arrestati un 39enne e un 61enne

I carabinieri di Torino hanno arrestato due persone, un 39enne e un 61enne, che producevano e spacciavano marijuana. Il primo, in Val di Chy, aveva quattro piante di cannabis in coltivazione nel giardino di casa. Nell'abitazione sono stati trovati anche 52 grammi di marijuana, 230 grammi di trinciato della stessa sostanza stupefacente e dei rami di cannabis in essicazione, oltre a materiale per l’allestimento di una serra casalinga. Invece a Lauriano, nell’hinterland torinese, i militari della Compagnia di Chivasso hanno bloccato un pensionato di 61 anni che in un campo vicino alla propria abitazione aveva allestito una coltivazione di cannabis composta di dieci piante. Una successiva perquisizione nella casa dell’uomo ha consentito di rinvenire, all’interno di un frigorifero, 4,5 chili di marijuana già confezionata. (LaPresse)