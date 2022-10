Torino, Cirio visita l'ospedale delle Molinette dopo il crollo di un controsoffitto

Il presidente Alberto Cirio della Regione Piemonte ha visitato oggi l'ospedale Molinette a Torino per visionare lo stato del reparto danneggiato dal crollo di un controsoffitto. "Non si può immaginare questra struttura senza un piano straordinario. Il nuovo ospedale sarà pronto non prima di 7 anni. Non si può andare avanti a rattoppi", ha detto il governatore. (LaPresse)