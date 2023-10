Torino, ancora cariche: manganellata in testa a un manifestante

Un manifestante è stato colpito e ferito alla testa con un manganello durante i disordini per l'arrivo di Giorgia Meloni a Torino . Cariche e scontri tra manifestanti e polizia, anche in piazza Castello, in prossimità della Prefettura di Torino. I manifestanti si sono riuniti per contestare la presenza della presidente del Consiglio in città per il Festival delle Regioni. (LaPresse)