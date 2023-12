Torino, Alex Cotoia: «Pentito di aver ucciso mio padre, è un peso enorme»

"La violenza sulle donne è un fenomeno sociale, se una donna trova la forza di denunciare deve essere ascoltata. Per fare quel passo quella donna si è fatta tanto coraggio… lei sa che, se il marito, compagno o fidanzato con cui abita, viene a saperlo, per lei è la fine. Noi non abbiamo avuto il coraggio, avevamo tanta paura". A parlare è Alex Cotoia, noto alla cronaca come Alex Pompa, ospite di Luca Casadei nella nuova puntata di “One More Time” (OnePodcast), nella sua ultima intervista rilasciata prima della condanna in secondo grado a 6 anni e 2 mesi di reclusione di mercoledì 13 dicembre 2023, arrivata dopo l’assoluzione in primo grado per aver ucciso i padre violento. "Oggi sono pentito di quello che ho fatto. È veramente difficile alzarsi e avere sulle spalle il peso di aver ucciso mio padre per salvare la mia famiglia. È un peso enorme. Sotto il punto di vista psicologico dico di aver già ricevuto il mio ergastolo". (LaPresse)