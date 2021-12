(Agenzia Vista) Milano, 18 dicembre 2021 Il terremoto che ha colpito la provincia di Bergamo è stato avvertito anche a Milano, causando disagi al trasporto ferroviario: treni soppressi e in ritardo per gli accertamenti tecnici dopo le scosse. Le immagini dei passeggeri in attesa nella stazione di Sesto San Giovanni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it