Terni, accoltellarono 19enne: 2 arresti

Identificati, rintracciati e arrestati dalla Polizia di Stato di Terni i due tunisini accusati di aver accoltellato un loro connazionale, lo scorso 4 febbraio, denunciata anche la moglie di uno di loro. Quella sera il 19enne era stato gravemente ferito al braccio sinistro, riportando lesioni per fratture multiple, fratture esposte e semi amputazione della mano sinistra, lesioni che porteranno a un indebolimento permanente, a una riduzione del movimento e a un deficit dell’arto e della mano. L’uomo, soccorso in strada, era stato portato dal 118 in ospedale, mentre la pattuglia della Squadra Volante intervenuta, seguendo le tracce di sangue lasciate sull’asfalto, era risalita a individuare l’appartamento da dove era fuggito, non riuscendo però a farsi aprire. Mentre gli agenti iniziavano a raccogliere le prime testimonianze dei vicini e a cercare di contattare il proprietario della casa, arrivava l’inquilino, un cittadino italiano che li faceva entrare nell’appartamento, da dove però erano già usciti tutti; l’uomo dichiarava di condividerlo con un ragazzo tunisino, ma che era all’oscuro di quanto fosse avvenuto perché era stato al lavoro tutto il giorno. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Terni, avevano immediatamente avviato le indaigni raccogliendo diverse testimonianze che hanno portato all’identificazione di alcuni cittadini tunisini presenti nell’appartamento al momento dell'evento. Attraverso accertamenti, effettuati anche tramite i social network, la Polizia di Stato, ha individuato due giovani: un tunisino di 36 anni, titolare di un permesso scaduto di validità per asilo politico e un 25enne tunisino, coniugato con cittadina italiana ma di origini tunisine, con precedenti per spaccio. (LaPresse)