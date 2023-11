Teramo, spaccio droga: sorveglianza speciale per 2 persone

Il tribunale dell'Aquila ha disposto la confisca dei beni e delle disponibilità finanziare con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno e senza allontanamento dal comune di residenza, per la durata di 3 anni, per due persone, stabilendo inoltre il divieto di detenere armi e di associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o che sono state sottoposte a misure di prevenzione. Le misure sono il frutto di una indagine della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi ( Teramo ) per il contrasto e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle verifiche è emersa una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio disponibile dei due sottoposti a provvedimento. Tra i beni confiscati sono ricompresi un'unità immobiliare di 186 metri quadri, due terreni pari a 6mila 100 metri quadri, un autoveicolo e disponibilità finanziare per un valore complessivo di circa 93mila euro. (LaPresse)