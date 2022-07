E ancora in corso la protesta dei taxi in Via del Corso contro il governo. Palazzo Chigi e le vie di accesso limitrofe sono blindate dalle forze dell'ordine. I tassisti vogliono lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl concorrenza che prevede la liberalizzazione della categoria. Centinaia i tassisti provenienti da tutta Italia. Presente anche la rappresentanza torinese con uno striscione «Taxi Torino».

(Video Ag. Toiati)

Protesta dei taxi a Roma, fumogeni e paralisi per un sit-in