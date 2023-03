Sulcis, operai asserragliati: le immagini dalla ciminiera

Hanno passato la notte sulla ciminiera a oltre 100 metri d'altezza i 4 lavoratori della Portovesme srl, da martedì asserragliati sulla torre nell'impianto del Sulcis, in Sardegna , e che hanno iniziato il secondo giorno di protesta in attesa dell'esito dell'incontro convocato dal governo. In mattinata assemblea in fabbrica. Da mercoledì la cassa integrazione viene estesa a gran parte dei dipendenti e degli appalti, mentre gli interinali sono a casa. (LaPresse)