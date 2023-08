Stupro Caivano, Meloni arrivata a Parco Verde accolta da don Patriciello

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è da poco arrivata al Parco Verde di Caivano, rione 'teatro' degli abusi ai danni di due cuginette di 11 e 12 anni. Ingenti le misure di sicurezza dispiegate intorno all'area per la visita della premier che, assieme ai ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Andrea Abodi (Sport), è stata accolta nella chiesa di San Paolo Apostolo da don Maurizio Patriciello, parroco che aveva invitato Meloni a recarsi sul posto dopo gli ultimi fatti di cronaca. Presente anche il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. In programma più tardi per Meloni anche una visita all'Istituto Superiore 'Francesco Morano'. (LaPresse)