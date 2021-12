Scontri tra studenti e polizia a Roma durante la manifestazione

Scontri tra studenti e Polizia nella mattinata durante la manifestazione di oggi a Roma. I ragazzi dei licei romani occupati dalle ore 10 alle 14 hanno organizzato un corteo da piazzale di Porta San Paolo fino al largo Bernardino da Feltre, in zona Trastevere, a pochi passi dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca per «chiedere una nuova riforma scolastica e per l’eliminazione degli orari scaglionati». La protesta è stata richiesta e organizzata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole Virgilio, Colonna, Tacito, Socrate, Righi e Manara di Roma.

(video Daniele Leone/Ag.Toiati)