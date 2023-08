Strade allagate dalle bombe d’acqua in Veneto, circolazione rallentata e pericolosa

EMBED





on l'arrivo della prevista perturbazione che sta investendo il Friuli Venezia Giulia sono centinaia le chiamate di soccorso, per alberi caduti allagamenti problemi a tetti e altri manufatti pericolanti in genere, che gli operatori del Numero Unico Emergenza 112 hanno girato nelle ultime due ore alle sale operative dei comandi Vigili del fuoco della regione. Alcuni alberi sono caduti su delle autovetture fortunatamente senza coinvolgere persone. Le zone più colpite al momento sono nel pordenonese nella fascia che va da Casarsa a Sacile con il maggior numero di interventi a Zoppola Pordenone e Porcia. Alle 20.30 le nuove richieste di soccorso in attesa di assegnazione alle squadre erano circa 60.