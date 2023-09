Squalo si avvicina alla barca di un pescatore a Polignano a mare

Avvistato uno squalo di grosse dimensioni al largo di Polignano a Mare (Bari), così il video di un pescatore è diventato subito virale sui social network tra bufale e appelli a non diffondere allarmismo. Infatti, con ogni probabilità, l’animale immortalato nel filmato di pochi secondi è uno squalo elefante (detto anche il gigante buono): quindi non un predatore, ma una specie totalmente innocua per l’uomo. È il secondo pesce al mondo per dimensioni, può raggiungere anche i 9-10 metri di lunghezza ed un peso fino a 4500 chilogrammi.