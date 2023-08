Sofia Castelli, funerali a Cologno Monzese: palloncini in cielo e applausi al feretro

(LaPresse) Una fila di palloncini bianchi e rosa posizionata fuori dalla chiesa di San Giuliano a Cologno Monzese per i funerali di Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui, che ha confessato l'omicidio. Alcuni dei palloncini sono stati lasciati andare in cielo all'uscita del feretro, tra gli applausi. Tantissime le persone accorse per dare l'ultimo saluto alla 20enne, diversi i cartelloni degli amici per ricordarla. Uno riporta la scritta: "Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere, ciao Sofia".