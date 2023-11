Ranucci: «Mi confronto con politici, loro facciano lo stesso. In Rai sono libero»

Molto partecipata l’iniziativa 'Passeggiata per la libertà di stampa', organizzata dall’associazione Articolo 21 all’esterno del Pantheon, a Roma, a cui hanno aderito anche Anpi, Amnesty International e molte altre organizzazioni ed esponenti politici. L’obiettivo era esprimere solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci , giornalista e conduttore della trasmissione Report, ascoltato in serata presso la Commissione di Vigilanza Rai . Nel sottolineare, però, che la questione va ben oltre la sola persona di Ranucci e che riguarda l’intera cittadinanza, il fondatore di Articolo 21 Giuseppe Giulietti ha anche annunciato per dicembre una grande manifestazione nazionale a tema libertà di stampa. Ranucci ha quindi sottolineato: “La mia partecipazione ha un solo scopo: un giornalista che è libero, che fa con indipendenza il proprio mestiere, può confrontarsi liberamente con i politici. Invito invece i politici a confrontarsi con Report, che spesso invece preferiscono non farlo”. Il giornalista ha anche aggiunto: “In Rai mi sento libero e la considero ancora un luogo di libertà”.