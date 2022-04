Siena, 10 ragazzine indagate per una baby gang: le immagini delle aggressioni diffuse sui social

ATTENZIONE IL VIDEO CONTIENE IMMAGINI FORTI SCONSIGLIATE A UN PUBBLICO SENSIBILE

Si divertivano offendendo e prendendo in giro le ragazzine coetanee, organizzavano appuntamenti per aggredire le compagne di scuola, con botte, schiaffi e sputi, e poi riprendevano i pestaggi con il telefonino e si facevano 'grandì mettendo i filmati online sui social. Il gruppo delle 'mini bulle' che imperversava a Siena, terrorizzando le giovanissime del centro storico, è stato scoperto dalla Polizia, che nella città del Palio ha eseguito dieci perquisizioni, personali e locali, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a carico di altrettante ragazze, tutte di età compresa tra i quattordici e i quindici anni, indagate per atti criminali commessi, sia attraverso i social che fisicamente, in danno di giovani coetanee.

La banda tutta femminile, con una leader quindicenne e almeno 10 ragazzine sottoposte, aveva creato una chat WhatsApp denominata «baby gang», dove venivano postati anche i video delle aggressioni perpetrate «annientando - come scrive la Procura minorile - la reputazione delle vittime prescelte e accrescendo, allo stesso tempo, la forza intimidatrice del gruppo».