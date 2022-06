Non si può escludere «il razionamento diurno dell'acqua». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, intervistato da Sky Tg24. «In alcune zone del Paese non è sicuramente escluso il fatto che il razionamento dell'acqua porti a una chiusura temporanea anche nelle ore diurne- ha detto Curcio- Bisognerà capire i segnali metereologici delle prossime settimane. Avremo anche dei momenti in cui l'acqua arriverà e probabilmente arriverà tutta insieme»