Sequestrati dalla Gdf di Como oltre 110.000 articoli pirotecnici illegali

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, hanno sottoposto a sequestro oltre 110 mila articoli pirotecnici dal peso complessivo di mezza tonnellata in alcuni esercizi commerciali. I finanzieri hanno rilevato irregolarità riguardanti lo stoccaggio dei “giochi” pirotecnici, stipati in prossimità di prodotti altamente infiammabili nonché nelle vicinanze di potenziali inneschi e, in taluni casi, in quantitativi superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente./Fonte Youtube Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev