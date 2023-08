Scuola, quando si torna in classe e quanti sono i giorni di vacanza

Quando inizia la scuola

Scuola, sarà un calendario ricco di "pause". Una notizia che è il modo migliore per cominciare l'anno accademico. L'inizio delle lezioni varierà, poiché alcune regioni o province autonome selezioneranno date diverse per il primo giorno di scuola anziché adottareper l'apertura dell'anno scolastico.Si comincia il 5 settembre a, mentre gli ultimi a riprendere l'attività scolastica saranno gli studenti della Toscana, dell'Emilia Romagna e del Lazio che ritorneranno sui banchi il 15 settembre. Nelle altre regioni il via è scadenzato tra l'11 e il 14. Il calendario continua con i ponti previsti, in occasione dei quali le scuole autonomamente possono decidere di aggiungere uno o due giorni di vacanza. Quest'anno ilcade di mercoledì; l'di venerdì; ildi giovedì e ildi mercoledì. Al di là dei ponti agli studenti preme l'arrivo delle vacanze di Natale , 15 giorni circa di stacco dal 23 dicembre al 7 gennaio, anche se non è uguale per tutte le regioni. Quanto alle vacanze di Pasqua, che quest'anno cade domenica 31 marzo, iniziano giovedìe finiscono martedì2024 compresi. Ilè festa nazionale della Repubblica, data poco distante dalla fine della scuola fissata per sabatoper la scuola primaria e secondaria e2024 per la scuola dell'infanzia. Quindi, ci sono gli esami di Terza Media e l'Esame di Stato o Maturità. Per quanto riguarda la Terza Media la data di inizio la sceglie l'istituto in maniera autonoma. L'esame si articola in tre prove scritte (italiano, matematica e lingue), la redazione di una tesina e un colloquio e tutte le prove si devono sostenere nel periodo compreso tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno. Per quanto riguarda l'esame di Maturità, gli studenti delle superiori affronteranno la prima prova, il tema, il 19 giugno e la seconda, materie di indirizzo, il 20 giugno. Seguirà poi la prova orale in cui gli studenti dovranno fare collegamenti interdisciplinari.