Scontri in piazza a Napoli, tensione tra polizia e studenti

Momenti di tensione si sono registrati nel pomeriggio in piazza dei Martiri a Napoli, dove è in corso una manifestazione organizzata dall'Unione degli studenti per la morte dello studente Lorenzo Parelli a Udine e per l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro. Nei pressi dell'ingresso di Palazzo Partanna, sede dell'Unione degli industriali di Napoli, i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine a protezione dell'ingresso del palazzo, gli agenti hanno però risposto con un carica e colpi di manganello I manifestanti si sono quindi spostati verso la vicina piazza Vittoria e il lungomare.

Studente morto durante lo stage, manifestazioni in tutta Italia: tensioni a Roma e Napoli, un ferito a Milano

La manifestazione è stata convocata alle ore 16 a piazza dei Martiri, nel quartiere Chiaia, dove si trovano le sedi dell'Unione industriali di Napoli e di Confindustria Campania. Nel comunicato con il quale hanno annunciato la manifestazione, gli studenti chiedono «l'immediata abrogazione della legge 107, l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro in tutte le sue forme e le dimissioni del ministro Bianchi. È inaccettabile che si muoia di lavoro, che si muoia di lavoro a 18 anni quando si deve garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute».

(Video di Alessio Liberini)