Sciopero, Salvini: «Impensabile lasciare a piedi italiani»







«Ho appena firmato l'ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni indetto dei sindacati per domani e dopodomani perché lasciare a piedi 1 milione di italiani e di pendolari, di lavoratori e di lavoratrici un giovedì di luglio con una temperatura fino ai 35 gradi era impensabile. Mi adopererò affinché le aziende incontrino i sindacati per arrivare a dare soddisfazioni ai lavoratori delle ferrovie italiane senza lasciare a piedi centinaia di migliaia di italiani che non hanno colpe». Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini in un video al termine della riunione al Mit con i sindacati.