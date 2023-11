Sciopero Atm Milano, pochi i disagi: ferma solo la M5

Pochi disservizi e circolazione dei mezzi praticamente regolare a Milano dove è incorso uno sciopero indetto da Al Cobas. Aperte le linee della metropolitana M1, M2, M3 e M4. Chiude M5. Tram, bus e filobus sono in servizio, con possibili maggiori tempi di attesa. Lo stop "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e/o subappalto". (LaPresse)