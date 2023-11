Sciopero 10 novembre, mezzi Atm Milano fermi: gli orari

A Milano è in corso uno sciopero nel trasporto pubblico proclamato dal sindacato Al Cobas. L'astensione coinvolge, potenzialmente causando disagi sui mezzi di superficie con possibili rallentamenti soprattutto dopo le 9.30. Le metropolitane dovrebbero operare regolarmente, ad eccezione della M5 che sarà chiusa. Lo sciopero è indetto contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi gestiti dal Gruppo Atm, favorendo la reinternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Le richieste includono l'opposizione al progetto Milano Next, la trasformazione di Atm spa in Azienda Speciale del Comune di Milano e la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con l'inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri.