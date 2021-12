Scala, la magia degli addobbi floreali firmati Armani per la Prima

Diecimila rose e tremila orchidee adornano la Scala per la Prima di Macbeth con cui stasera si inaugura la stagione lirica del teatro milanese. Il decoro floreale, che adorna non solo il palco centrale ma anche 51 palchi, una tradizione rispettata fino al 2006 per Aida con la regia di Franco Zeffirelli diretta dal maestro Chailly. Si tratta di rose di 4 diverse nuance di arancione e circa tremila rami di orchidee arancioni tra varietà di Phalaenopsis, Vanda e Dendrobium. Armani firmerà anche gli abiti di molti ospiti, dalla figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella a Luca Argentero, da Cesare Cremonini a Antonio Barbera, direttore della festa del Cinema di Venezia, alla presidente della Rai Marinella Soldi, all'attore Dylan Spouse con la compagna Barbara Palvin, a Manuel Agnelli e Diodato.

Alla serata saranno presenti anche Mika, l'ad della Rai Carlo Fuortes, gli ex sovrintendenti Alexander Pereira e Carlo Fontana, i ministri della Cultura Dario Franceschini e dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ma anche Marina Berlusconi, il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola, il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina e il presidente del cda Gian Maria Gros Pietro, Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera. E ancora Roberto Bolle, Placido Domingo e gli artisti Maurizio Cattelan, Emilio Isgrò, Gian Maria Tosatti e Francesco Vezzoli.