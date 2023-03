Sardegna, a Sky Tg24 appello operai Portovesme a Meloni







"Le chiediamo una mano, di fare un piccolo sforzo, non serve tanto per farci andare avanti". È l'appello rivolto alla premier Giorgia Meloni da parte di due dei quattro operai che dal 28 febbraio per protesta si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto Kss della Portovesme srl, a 100 metri di altezza, nel polo industriale del Sulcis a Portoscuso, in Sardegna