San Giuliano Incendio, fiamme nell'impianto petrolchimico

Un incendio è divampato, questa mattina, in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, in via Monferrato, nell'hinterland del capoluogo. Sul posto molti mezzi dei vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo si è alzata dal fabbricato nell'hinterland di Milano.

L' incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si è estesp alle aziende vicine come la Nitrolchimica. Sul posto sono presenti 14 squadre dei vigili del fuoco.

San Giuliano, incendio devasta azienda chimica: sei feriti, due gravi. Il Comune: «Chiudete le finestre»