Sono 60 i vigili del fuoco impegnati, anche con il nucleo Nbcr e mezzi aeroportuali, per l' incendio che da poco dopo le 10 sta interessando un'azienda che lavora materie plastiche e una di solventi in via Monferrato a San Giuliano Milanese. Le fiamme sono alte e si cerca di impedire la propagazione alle aziende vicine.