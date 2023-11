Torino, salvo bimbo di 5 mesi con trapianto di cuore anche se incompatibile

Un bimbo di 5 mesi di Torino , affetto da una grave cardiopatia congenita, è stato salvato attraverso un trapianto di cuore proveniente dalla Germania, nonostante la compatibilità sanguigna fosse diversa. L'equipe medica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, diretta da Carlo Pace Napoleone, ha utilizzato una macchina rivoluzionaria per l'Extra-Corporeal Membrane Oxygenation (Ecmo), chiamata EcmoLife, per stabilizzare il piccolo fino all'arrivo del cuore donato. Dopo otto giorni di assistenza extracorporea, il bambino ha ricevuto il trapianto, che è stato tecnicamente riuscito. Attualmente, il bambino è in fase di recupero nella terapia intensiva cardiochirurgica, sotto la direzione di Simona Quaglia.