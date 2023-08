Salvini: «Apriremo le indagini al Ministero per capire cosa non ha funzionato a Brandizzo e perché»

«Il Presidente del Consiglio è in un altro teatro di tragedia, a Coivano. Metteremo insieme una commissione di inchiesta interna per capire cosa non ha funzionato. La norma è chiara e voglio capire i motivi», le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev