Salis: «Mattarella ha richiamato azione governo, io credo nello Stato»

“Hanno già deciso che mi a figlia è colpevole e deve essere condannata, e deve essere condannata ad una pena esemplare. Il capo dello Stato ha detto chiaramente che lui operativamente su questo caso non può fare nulla, però rimanda tutte le azioni necessarie al governo. Il capo dello Stato ha detto che tutto deve avvenire attraverso il governo. Sono una persona che ha un grande senso dello Stato, e credo che lo Stato quando lavora seriamente, lavora con dedizione, può fare grandi cose, e per cui mi auguro che sia stato soltanto un momento di defaillance e ci sia ancora la volontà di far funzionare lo Stato come deve fare”. Lo ha dichiarato il padre di Ilaria Salis Roberto Salis, ospite a Bungiorno su Sky TG24.