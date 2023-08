Salerno, speleologa bloccata in una grotta a 130 metri di profondità: il video dei soccorsi

EMBED





(LaPresse) E' stata recuperata la speleologa che si è infortunata ed è rimasta bloccata nella Grotta del Falco, a Corleto Monforte, in provincia di Salerno. La ragazza, che si trovava assieme a un gruppo di amici, è scivolata mentre percorrevano un tratto orizzontale a circa 130 metri di profondità. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono riuscite a raggiungere la donna che prima è stata visitata e poi messa su una barella per poter iniziare il recupero e l'estrazione dalla grotta. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE