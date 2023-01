Saldi, oggi al via in Sicilia e Basilicata

Saldi invernali al via oggi in Sicilia e Basilicata. Domani scatteranno in Valle d'Aosta, mentre giovedì partiranno in tutte le altre regioni. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, sono quasi 15 milioni e mezzo le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato. Ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro. Per il Codacons, il periodo degli sconti sarà comunque all'insegna dell'incertezza, anche per via della situazione economica generale e del caro bollette.

Saldi, domani cominciano in Sicilia e Basilicata e giovedì in tutte le altre regioni: la guida