(LaPresse) Karima El Mahroug è tornata nell’aula bunker di via Ucelli di Nemi, a Milano, dove si sta celebrando il processo che la vede imputata per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone. L'ormai ex "Ruby Rubacuori" era accompagnata dai suoi legali Paola Boccardi e Jacopo Pensa. In aula la donna ha ascoltato la difesa dei suoi avvocati.